В Воронеже умер заслуженный деятель науки РФ Александр Болдырев

Фото – с официального сайта ВГТУ

29 октября не стало доктора технических наук, профессора ВГТУ, заслуженного деятеля науки РФ Александра Михайловича Болдырева. Он скончался на 90-м году жизни. Об этом официально сообщили на сайте университета его коллеги.

Большую часть жизни профессор посвятил науке и высшей школе. Начал работать еще в 1966 году. Прошел путь в «политехе» от старшего преподавателя до завкафедрой оборудования и технологии сварочного производства и декана механико-технологического факультета. С 1982 по 2002 год возглавлял строительный университет.

Был руководителем научного направления по исследованиям структуры сварных соединений с помощью периодических электромагнитных и тепловых импульсных воздействий на сварное соединение в процессе сварки.

Александр Михайлович – автор более 200 научных трудов, имел 20 патентов на изобретения. Под его руководством подготовлена целая плеяда педагогов и ученых. А высокие достижения удостаивались наград. Среди них – есть и звания – Заслуженный деятель науки РФ, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, Почетный дорожник России, Почетный работник транспорта России.

Профессор Болдырев работал на благо науки до конца своих дней. Преподавал на кафедре металлических и деревянных конструкций ВГТУ. Совмещал с должностью советника при ректорате нашего вуза.

– Он являл собой пример поразительной работоспособности, оптимизма и верности своему делу. Как ученый Александр Михайлович никогда не останавливался на достигнутом, смело откликался на всё новое и перспективное, всегда стремился поддержать своих коллег и учеников, – тепло сказали о нем его коллеги.