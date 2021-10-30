Под Воронежем на трассе в столкновении с фурой разворотило «четверку» с хурмой

Скриншот видео

ДТП произошло в Новой Усмани. Отечественный автомобиль ВАЗ 2104, под завязку нагруженный хурмой, влетел в фуру. Видео инцидента сняли очевидцы и выложили в паблике «Мой и твой Воронеж». Автор поста утверждает, что авария произошла поздно вечером в пятницу, 29 октября.

Также он предположил, что водитель «четверки» мог уснуть, поэтому допустил столкновение. По счастью, никто в результате ДТП не пострадал. Хотя отечественное авто, «носом» протаранившее колесо фуры, оказалась похожа на груду металлолома.