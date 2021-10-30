В Воронеже рецидивист избил женщину и отобрал у нее кошелек

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В дежурную часть отдела полиции Воронежа обратилась 34-летняя местная жительница. Она рассказала, что накануне вечером неизвестный мужчина напал на нее на проспекте Патриотов, избил и отобрал кошелек. Подробностями поделились в ГУ МВД по региону 30 октября.

На место происшествия прибыли участковые. Они изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных очевидцев. По полученной информации установили личность злодея. Им оказался ранее судимый за убийство 39-летний житель Каширского района.

Мужчину удалось задержать по горячим следам недалеко от места преступления. В содеянном он признался. При нем также нашли часть похищенного имущества.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж). Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.