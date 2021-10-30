В Воронежской области восстановят закрытую в период гонений церковь XVIII века

Фото - Управление ОКН региона

В селе Тихвинка Грибановского района восстановят старинную церковь XVIII века, которая сейчас находится в полуразрушенном состоянии. Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области выдало разрешение на разработку научно-проектной документации по ее сохранению. Об этом сообщили в ведомстве 28 октября.

Закрытая в период гонений «Церковь Тихвинская» признана объектом культурного наследия регионального значения.

Заказчиком работ выступила местная религиозная организация. Уже известен подрядчик – воронежское ООО «Фирма РАС». Организация имеет лицензию Министерства культуры России. Срок завершения проектных работ – январь 2022 года.

Церковь была построена еще в далеком 1777 году. В конце 1930-х годов ее закрыли для богослужений. А в 1994 году администрации Воронежской области выпустила постановление, согласно которому объект приняли на госохрану. Церковь представляет собой образец архитектуры зданий, сохранивших в себе черты стиля барокко в построении объемов и в декоре фасадов. К сожалению, по прошествии лет архитектор ее неизвестен.