Уровень коллективного иммунитета к ковиду в Воронежской области за 2 недели вырос на 10%

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

С введением в Воронежской области нерабочих дней, жители региона активнее стали прививаться. Из-за этого уровень коллективного иммунитета к ковиду за 2 недели вырос на 10%. И достиг 62,74%. Об этом сообщило правительство региона в субботу, 29 октября в своем телеграм-канале.

Уже 951 387 воронежцев получили вакцинацию, кто-то из них первый компонент, кто-то уже сделал обе прививки. Только за минувшие сутки медики ввели 29220 инъекций.

Две недели назад, 16 октября, уровень коллективного иммунитета составлял 52,65% – это 798 376 жителей региона. Всего для достижения коллективного иммунитета и сдерживания ковида необходимо привить 80% взрослого населения области, или 1 516 376 человек.