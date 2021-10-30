Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 октября 2021 13:11

В Воронежской области от коронавируса умерли еще 65 человек

Общее число жертв достигло 7 140
Ирина ШАБАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Печальную статистику сообщил воронежский оперштаб по смертности от ковида днем 30 октября. В регионе скончались еще 65 человек, они не смогли побороть страшную болезнь. Общее число жертв уже достигло 7 140.

Также очередной рекорд зафиксирован по заболевшим. Диагноз поставили за последние 24 часа 787 пациентам.

Ситуация с каждым днем становится все сложнее. Власти, чтобы замедлить распространение инфекции, ввели с 25 октября нерабочие дни. В медучереждениях области развернуто более 8000 коек. К борьбе с опасной инфекцией подключились 184 преподавателя медицинского университета имени Бурденко и 840 студентов.

Также за последнюю неделю увеличилось количество заболевших среди тех, кому 65+. Пенсионеры отправлены на самоизоляцию.