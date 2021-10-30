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Общество30 октября 2021 12:54

В Воронежской области установлен очередной рекорд по заболевамости ковидом

Вирус нашли за сутки еще у 787 человек
Ирина ШАБАНОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

В Воронежской области за минувшие сутки заболеваемость ковидом снова установила рекорд. Страшный диагноз поставили еще 787 жителям региона после проведенных тестов. Об этом в субботу, 30 октября, сообщил оперштаб.

Всего с начала пандемии число заразившихся достигло 153 444.

В последние недели суточные рекорды по заболеваемости фиксируются каждые 24 часа. Власти региона ввели с 25 октября нерабочие дни. За это время воронежцы смогут свободно сделать прививки от ковида.

На очередном заседании оперштаба губернатор призвал жестче контролировать соблюдение второй недели локдауна. Также горожан предупредили, что и после отмены нерабочих дней в некоторые общественные заведения Воронежа можно будет попасть только по QR-кодам.