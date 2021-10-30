Вакцинировались от ковида уже более 951 тысячи жителей Воронежской области

Фото из архива КП Фото: Олег Укладов

К концу первой нерабочей недели воронежцы стали активнее посещать пункты вакцинации. К утру субботы, 30 октября, число привитых от коронавируса жителей области достигло 951 387. Из них двукратно привились 809 507 человек. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За сутки медики провели рекордное число инъекций – 29220. Первую прививку получили 20087 человек, вторую – 9193.

Ревакцинацию прошли 84 946 жителей Воронежской области.

Напомним, на заседании оперштаба власти региона сообщили, что за пунктами вакцинации теперь будут наблюдать онлайн. Департаменту цифрового развития поручили заключить контракт с «Ростелекомом» на 11,63 млн рублей. На эти деньги организуют онлайн-доступ к камерам видеонаблюдения. Это позволит избежать махинаций с QR-кодами и сертификатами.