Двое подростков попали в больницу после ДТП с 19-летним водителем без прав

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

15-летняя девочка и 13-летний мальчик пострадали в аварии в Таловском районе. Они сели в машину, которой управлял 19-летний парень без водительских прав. «Лада Гранта» вылетела в кювет. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 30 октября.

Авария произошла поздно вечером в пятницу, 29 октября. По предварительным данным, на автодороге «Таловая – Вознесенский – Васильевский» молодой человек нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части и вылетел в кювет. После этого машина опрокинулась. В раскуроченном авто в качестве пассажиров сидели двое несовершеннолетних. Подростки получили травмы. Их по скорой госпитализировали.

Полиция проводит проверку.

В тот же день еще в одной подобной аварии пострадала 10-летняя девочка, которая сидела в машине на заднем сидении без удерживающего устройства. В Семилукском районе легковушка, которой управлял 40-летний мужчина, также вылетела в кювет.