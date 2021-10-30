В Воронежской области четвертые сутки ищут 28-летнего мужчину

Ориентировка волонтеров

Волонтеры попросили у воронежцев помощи в поисках 28-летнего Русина Сергея Александровича. Мужчина из села Коршево Бобровского района. С 26 октября его местонахождение неизвестно ни родным, ни друзьям. Ориентировку в сетях опубликовали добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Его приметы: среднего роста, 170 сантиметров, плотного телосложения. У него карие глаза и темно-русые волосы. В день исчезновения мужчина был одет в бежево-зеленую камуфляжную куртку, штаны и черные галоши.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем, позвоните – 8-800-700-54-52 или 112.