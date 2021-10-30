10-летнюю девочку доставили в воронежскую больницу из вылетевшей в кювет машины

Фото из архива КП

В аварии под Воронежем пострадал 10-летний ребенок. Автомобиль вылетел в кювет. Ребенок получил травмы, поскольку ехал на заднем сидении без удерживающего устройства. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 30 октября.

ДТП произошло днем ранее, примерно в 15:15 часов в Семилукском районе. По предварительным данным, 40-летний местный житель, на автомобиле «Лада Гранта» ехал со стороны села Землянск в Семилуки. На 6 километре автодороги он не справился с управлением, и машина вылетела в кювет.

В результате пострадала его пассажирка. 10-летняя девочка, находящаяся на заднем пассажирском сидении слева. Она доставлена в медицинское учреждение.

Полиция проводит проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.