В райцентре Воронежской области закрыли магазин из-за ковидных нарушений

В Анне закрыли на 10 суток магазин из-за ковидных нарушений. Такое решение принял районный суд 29 октября.

Ранее санврачи провели там проверку. Они выявили, что в торговой точке, где обслуживали посетителей, не установили специальное оборудование для обеззараживания воздуха. Также не соблюдалось расстояние между посетителями в 1,5 метра. Для этого индивидуальный предприниматель не озаботился нанесением специальной разметки.

В отношении владельца магазина «Конфетный рай» возбудили дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

В суде индивидуальный предприниматель вину признала полностью и пояснила, что нарушения устранены. Между тем, суд приостановил работу торговой точки на 10 дней.

Ранее в Воронеже на Левом берегу ТЦ закрыли на 20 дней из-за нарушений.