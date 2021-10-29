"Машина времени" и "Мумий тролль" не приедут в Воронеж в ноябре

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

На время нерабочих дней в Воронеже отменены все мероприятия. Естественно, не состоятся концерты приезжих знаменитостей. Более того, переносят уже представления, планировавшиеся и позже "ковикул".

В Event-Hall перенесены на следующий год гастроли групп "Машина времени" (планировался концерт 4 ноября), "Мумий тролль" (планировался 9 ноября), Стаса Михайлова (должен был выступать 6 ноября), шоу «Между мной и тобой» (планировалось 29 октября), Jony (планировался 30 октября).

В филармонии не выступит 31 октября поэтесса-блогер Анна Егоян, а 7 ноября не будет Елены Воробей.

В Воронежском концертном зале 7 ноября не состоится концерт "Легендарные хиты Queen и Scorpions", 5 ноября не будет спектакля «Корень любви», 17 декабря не состоится спектакль «Любовь и прочее вранье». Постановку «Ты будешь мой», планировавшуюся 20 ноября, отменили.

В театре оперы и балета 11 ноября не будет Тамары Гвердцители, а 12 ноября не приедет Королевский национальный балет Грузии.

В Aura 12 декабря не приедет группа 25/17.

В Palazzo не будет 19 ноября Face.

В GARRY BAR не приедет 13 ноября Элджей.