В Центральном парке Воронеже почистили озеро и смонтировали систему фильтрации с ультрафиолетом

фото мэрии Воронежа

В Центральном парке Воронежа завершили работы по оздоровлению озера. Горожане давно жаловались на цветение водоема, и чтобы его предотвратить, рядом с родниками, из которых в озеро могут попадать грязь и нежелательная растительность, были созданы зоны регенерации из природного камня.

- Чтобы эффект был долговременным, смонтировали скиммеры для очистки поверхности воды и систему фильтрации с применением ультрафиолетовых лучей. Безусловно, вода не станет идеально прозрачной, какие-то небольшие наросты на стенках будут, потому что в воде содержатся свои микроорганизмы, но незначительные. Надеемся, что водоем лишится прежнего эффекта цветения и снова приобретет эстетичный вид, - сообщила руководитель управления экологии Воронежа Галина Воробьева.

Возле озера высадили новые водные растения - 400 камышей, ирисов и рогоза. Общая стоимость работ по восстановлению водоема составила 2,56 млн рублей.