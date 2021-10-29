Воронежцу на улице дали по шее и отобрали сумку с 20 тысячами рублей

55-летний воронежец стал жертвой ограбления на улице. Когда мужчина днем возвращался с работы, на улице Димитрова к нему подошел неизвестный и неожиданно ударил несколько раз по голове и шее. Потерпевший упал, в этот момент нападавший вырвал у него сумку (а в ней было 20 тысяч рублей) и побежал. Прохожие пытались догнать грабителя, но он выбросил похищенную сумку и скрылся.

Под подозрение попал рецидивист, ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью и разбойное нападение. 29-летнего мужчину задержали и он признался в нападении.

За грабеж ему грозит до семи лет заключения.