Костенки в "Ночь искусств" приглашают воронежцев на чтение романа онлайн

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Музей-заповедник «Костенки» присоединится к Всероссийской культурной акции "Ночь искусств". 4 ноября в 19.00 стартует онлайн-марафон «Преступление и наказание в каменном веке». Воронежцы смогут присоединиться к чтению художественного романа «Закон крови», который был написан известным археологом Михаилом Аниковичем и издан под псевдонимом Олег Микулов в 1998 году.

Музей с 27 октября также запустил онлайн "Мастерскую каменного века". На всех виртуальных площадках музея-заповедника - на YouTube, в Instagram, Вконтакте, Одноклассники - публикуются небольшие видео-уроки, демонстрирующие различные творческие техники, которые смогут повторить все желающие.