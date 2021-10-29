В Воронеже оштрафуют магазины, работавшие во время локдауна

Несмотря на тяжелую эпидобстановку по коронавирусу (ежедневно фиксируют более 700 новых заболевших и 50-70 умерших) и объявленные в связи с этим нерабочие дни, воронежцы очень беспечно отнеслись к ситуации. Большинство массово "рванули по делам", вместо того. чтобы изолироваться - в транспорте образовались давки.

- Мы видим, что людей на улице и транспорте значительно не уменьшилось. Если у нас режим изоляции, о какой скученности в транспорте может идти речь? Предметы первой необходимости, продукты, лекарства - все есть в шаговой доступности. Людям нет причины куда-то ехать, они должны сидеть дома. Для этого введены нерабочие дни с режимом изоляции. Это не дополнительный отпуск, - отметил глава региона Александр Гусев на заседании оперштаба, поручив проанализировать пассажиропоток общественного транспорта в Воронеже.

Нарушают режим ограничений и нерабочих дней и предприниматели. Как отметили в департаменте предпринимательства и торговли области, в ведомство поступило более 100 писем и 500 звонков о нарушениях. Специалисты провели 100 рейдов и проверили более 600 торговых объектов, выдали 10 уведомлений о составлении протокола о нарушении. В частности, в нерабочие дни были открыты строительные гипермаркеты «Леруа Мерлен», а также «Порядок», «Товары для дома», «Фамилия», «Л'Этуаль», «4 Лапы», «Нора». Штраф будет солидным - от 100 до 300 тысяч рублей (окончательное решение примут в суде).

Губернатор поручил пересмотреть принципы работы, а также привлечь к выявлению нарушений максимально возможное количество специалистов, чтобы действия стали результативными.

- Наша задача сейчас смотреть, кто исполняет наши требования о нерабочих днях, а кто нет. Чтобы не получилось так, что есть ответственные руководители предприятий, которые пошли на необходимые жертвы - экономические и финансовые, а кто-то пользуется тем, что конкурентов не стало, и двери распахнул, - отметил Александр Гусев.