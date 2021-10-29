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Происшествия29 октября 2021 16:32

Воронежского бизнесмена будут судить за взятый по подложным документам 30 миллионный кредит

Деньги он вернул, но за махинации ему грозит до пяти лет заключения
Ярослав ИВАНОВ
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29 октября в прокуратуре Ленинского района Воронежа утвердили обвинительное заключение по уголовному делу 50-летнего руководителя коммерческой организации. Мужчине придется ответить за незаконное получение кредита по подложным документам, что причинило крупный ущерб банку и Гарантийному фонду Воронежской области.

В сентябре 2018 года руководитель организации предоставил в банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии возглавляемой им структуры с целью получения кредита. Заемщику предоставили кредит в сумме почти 30 млн рублей, поручителем по которому выступил Гарантийный фонд Воронежской области.

- В результате невыплаты кредита обвиняемый причинил ущерб банку на сумму более 12 млн рублей и Гарантийному фонду Воронежской области на сумму около 18 млн рублей, - отметили в прокуратуре Воронежской области.

И хотя в ходе следствия сумму ущерба бизнесмен добровольно возместил в полном объеме, ему грозит до пяти лет лишения свободы за махинации.