Для работы в "красных зонах" привлекли преподавателей воронежской медакадемии

Фото Светланы Маковеевой Фото: из архива «КП»

Воронежский департамент здравоохранения подсчитал, что на борьбу с коронавирусом в регионе брошены силы 9 097 медработников, из которых 2 737 – врачи, 5 037 – средние медицинские работники и 1 323 – младший медперсонал. Это работники, занятые на скорой помощи, в поликлиниках, а также в стационарах.

Но и этого недостаточно. Дополнительно для работы в медучреждениях привлекли 184 преподавателя, а также 840 студентов и ординаторов медицинского университета им. Н.Н.Бурденко. Из них 523 человека помогают ковид-пациентам.

Напомним, на утро пятницы в стационарах находится 7 181пациент в коронавирусом.