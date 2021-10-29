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Звезды29 октября 2021 16:15

Драмтеатр покажет воронежцам в "Ночь искусств" спектакль "Бумажный солдатик" онлайн

Запись постановки можно будет посмотреть на сайте театра в течение суток
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежский драмтеатр присоединится в Всероссийской культурной акции "Ночь искусств", которая в этом году пройдет 4 ноября, в режиме онлайн. Напомним, из-за ковидных ограничений все очные культурные мероприятия отменены.

Театр покажем трансляцию спектакля «Бумажный солдатик» (12+). Постановку по мотивам повести Окуджавы «Будь здоров, школяр!» представили в Кольцовском в год 75-летия Победы нашей страны в Великой Отечественной войне. Автобиографическая повесть стала первым опубликованным произведением автора и быстро снискала любовь читателей. Писатель-фронтовик (в армии с 1942 по 1944 год), Окуджава писал о войне не понаслышке, но описывал личные впечатления и переживания. Герой повести - он сам, «мальчишка в солдатской шинели, глядящий на мир испуганным взглядом».

Запись будет доступна для просмотра на сайте театра в разделе «Видео» 4 ноября с 21.00 и до конца следующего дня.