Воронежские мастера боевого ушу завоевали 14 медалей на крупном всероссийском турнире

Никто из команды Воронежской области без медали не остался. Фото: cspsk-vrn.ru

С наградами с турнира по боевому ушу (ушу саньда), проходившего в Старом Осколе вернулись все воронежские спортсмены, выступавшие на «Кубке Белогорья», сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных. В этом году этот традиционный региональный турнир приобрел статус всероссийскиго. На него приехали спортсмены со всей России - 260 человек из 20 регионов. Самые большие команды были у Белгородской области и Дагестана.

Воронежцы отправились на турнир в рамках подготовки к Кубку России, который пройдет в ноябре в Москве. В команде нашего региона были 14 спортсменов. И выступили они просто здорово. Золотые медали завоевали Дмитрий Зверев, Дмитрий Турбин, Александр Дмитриев и Сергей Мачулин. Серебряные награды на счету Ивана Прегудова, Никиты Сысоева и Владислава Саркисяна. Бронзу завоевали Денис Брязгунов, Максим Арбузов, Марк Шапарёв, Илья Санников, Ростислав Никитин, Денис Спирин и Никита Красняков.

- Мы регулярно ездили на этот турнир, Но в этом году конкуренция было намного выше, - рассказал тренер по ушу саньда Владислав Зверев. - Это хороший опыт, поскольку спортсмены познакомились с очень серьезными соперниками из Дагестана. Сейчас после лета ребята набирают форму к сезону, и выступили они очень хорошо.