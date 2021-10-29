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Звезды29 октября 2021 15:45

Театр оперы и балета приглашает воронежцев поучаствовать во флешмобе в честь "Ночи искусств"

Театр присоединится к культурной акции онлайн из-за ковидных ограничений
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Живой концерт, посвященный «Ночи искусств» в Воронежском театре оперы и балета пришлось отменить из-за введения ограничений в связи с ростом заболевших коронавирусом. Но театр присоединится к Всероссийской акции, которая пройдет в этом году 4 ноября, в виртуальном формате. Труппа объявляет в социальных сетях онлайн-флешмоб «Магия музыкального театра».

- Для участия всем желающим необходимо разместить в социальных сетях публикации со своими впечатлениями от спектаклей нашего театра и дополнить их фотографиями здания или интерьеров театра, а также хештегами #МагияМузыкальногоТеатра, #Операобъединяет, #Балетобъединяет. Лучшие публикации будут размещены на страницах театра в социальных сетях, - сообщили в администрации учреждения.