Театр оперы и балета приглашает воронежцев поучаствовать во флешмобе в честь "Ночи искусств"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Живой концерт, посвященный «Ночи искусств» в Воронежском театре оперы и балета пришлось отменить из-за введения ограничений в связи с ростом заболевших коронавирусом. Но театр присоединится к Всероссийской акции, которая пройдет в этом году 4 ноября, в виртуальном формате. Труппа объявляет в социальных сетях онлайн-флешмоб «Магия музыкального театра».

- Для участия всем желающим необходимо разместить в социальных сетях публикации со своими впечатлениями от спектаклей нашего театра и дополнить их фотографиями здания или интерьеров театра, а также хештегами #МагияМузыкальногоТеатра, #Операобъединяет, #Балетобъединяет. Лучшие публикации будут размещены на страницах театра в социальных сетях, - сообщили в администрации учреждения.