В Воронеже гость воткнул хозяину вечеринки в грудь ножницы

Рецидивиста задержали, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

На улице Ростовской Левобережного района местные жители заметили мужчину с окровавленными ножницами в руках. Они позвонили в полицию. Участковые выехали по указанному адресу и задержали прохожего, на которого указали шокированные горожане. Оказалось, что он уже имел проблемы с соблюдением законов. 43-летний воронежец был за судим за кражи и за незаконный оборот наркотиков.

Мужчину доставили в отдел полиции. Там он рассказал, что гостил в квартире 41-летнего знакомого на улице Ростовской. В ней собралась целая компания приятелей. В какой-то момент он поссорился с хозяином и воткнул ему в грудь ножницы. А потом убежал.

Раненого мужчину отвезли в больницу. А в отношении рецидивиста возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до десяти лет лишения свободы). Его отправили в следственный изолятор.