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Общество29 октября 2021 15:04

Членов экипажа разбившегося в годы войны самолета захоронят после завершения в Воронеже локдауна

Дату торжественной церемонии перенести из-за локдауна
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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В связи с объявленными в России ковидными выходными торжественное захоронение двух членов экипажа (стрелки Божков и Ефремов) самолета Бостон-3 и пяти неизвестных военнослужащих, умерших от ран в госпитале поселка Вознесеновка Лискинского района переносится. Церемония должна была состояться сегодня, 29 октября. Новую дату захоронения поисковики озвучат после окончания локдауна, 7 ноября.

Напомним, останки погибших пилотов и других бойцов обнаружили, благодаря воспоминаниям жителей Лискинского района. Братскую могилу нашли недалеко от места, где в годы ВОВ находился военный госпиталь.