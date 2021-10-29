Членов экипажа разбившегося в годы войны самолета захоронят после завершения в Воронеже локдауна

В связи с объявленными в России ковидными выходными торжественное захоронение двух членов экипажа (стрелки Божков и Ефремов) самолета Бостон-3 и пяти неизвестных военнослужащих, умерших от ран в госпитале поселка Вознесеновка Лискинского района переносится. Церемония должна была состояться сегодня, 29 октября. Новую дату захоронения поисковики озвучат после окончания локдауна, 7 ноября.

Напомним, останки погибших пилотов и других бойцов обнаружили, благодаря воспоминаниям жителей Лискинского района. Братскую могилу нашли недалеко от места, где в годы ВОВ находился военный госпиталь.