В Воронеже за нарушение «ковидных» правил закрыли ТРЦ «Левый берег»

Фото: levbereg.com. Фото: другой источник.

Санитарные врачи проверили работу ТРЦ «Левый берег» (Ленинский проспект, 1Д). И обнаружили, что там совершенно не соблюдают мер безопасности, принятых из-за пандемии коронавируса. В частности, в торговом центре не было оборудования по обеззараживанию воздуха в офисах и служебном помещении административно-технического отдела. Сотрудникам не проверяли температуру на входе с 15 по 20 октября. Во всяком случае записей в журнале термометрии нет. Посетителям не предлагали надевать маски.

Административный материал о всех этих нарушениях направили в Левобережный районный суд, где приняли решение приостановить работу ТРЦ на 20 суток. Оно вступило в законную силу.

Ранее магазин строительных материалов «Леруа Мерлен» в Отрадном оштрафуют за то, что он был открыт. Напомним, с 25 октября по 7 ноября в Воронежской области из магазинов разрешили работать только продовольственным, либо обслуживающим заказы по интернету.