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Здоровье29 октября 2021 14:52

Воронежский ресторатор предложил привлечь к борьбе с распространением ковида армию и Росгвардию

Бизнесмен не понимает, почему помогать должны лишь добровольцы
Ярослав ИВАНОВ
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Скрин из Инстаграм аккаунта Михаила Меркулова

Скрин из Инстаграм аккаунта Михаила Меркулова

Владелец нескольких воронежских ресторанов Михаил Меркулов предложил привлечь к борьбе с коронавирусом в России армию и Росгвардию. Ресторатор не понимает, почему в такой критической с эпидобстановкой ситуации врачам должны помогать только добровольцы. Пост, в котором бизнесмен недоумевает на этот счет, появился в Инстаграм 28 октября.

- Все чаще вижу сообщения, нужны волонтеры в колл-центры для приема звонков о ковиде, нужны волонтеры с личными автомобилями для развоза врачей по больным ковидом. Почему нельзя задействовать для этого военных? У них есть и автомобили, и люди. Почему не задействовать Росгвардию, например, если ситуация настолько критичная. Ведь, как я понимаю, она и создавалась для национальной безопасности! Да и еще десятки структур органов власти, где тоже большие автопарки! Почему за все время пандемии так и не было закуплено достаточно машин «скорой помощи»? - удивляется автор поста.

Напомним, эпидобстановка по коронавирусу в Воронежской области ухудшается с каждым днем: суточный прирост заболевших бьет рекорды уже в течение нескольких недель, увеличилась и ежедневная летальная статистика. Власти попросили помощи у ветеранов медицины и частных клиник.

Кроме того, работает штаб взаимопомощи #Мывместе, волонтеры которого помогают в "зеленых" зонах больниц, а также заболевшим ковидом, которые лечатся на дому, отвечают на звонки в коллцентрах прямых линий по коронавирусу.