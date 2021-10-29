Жительница Воронежской области взяла кредит, чтобы заработать на виртуальной бирже и потеряла свои и кредитные 300 тысяч

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За 28 октября дистанционные аферисты выманили у шести жителей Воронежской области около 750 тысяч рублей.

52-летняя жительница Рамонского района погорела на желании заработать на виртуальной бирже. Еще в конце августа она нашла в интернете сайт по торговле на бирже валютой. Дама прошла платную регистрацию, переведя на представленные ей реквизиты 15 тысяч рублей. После этого с ней созвонились менеджером биржевой платформы и «личный брокер». Консультант убедил женщину, что для получения серьезного дохода на бирже необходимо внести на счет значительную сумму. Ради прибыли дама взяла кредит в 300 тысяч рублей, внесла их на «свой» счет.

В течение двух месяцев она общалась с брокером, который давай ей советы по сделкам. Но в октябре в связи с ухудшением материального положения женщина решила вывести деньги с биржи, но у нее это не получилось. Брокер за помощь в выводе средств запросил деньги. Дама перечислила ему 4 000 рублей, но средства свои назад так и не получила.