Воронежцы требуют отменить резкий рост коммунальной платы

Коммуналка уже сейчас съедает львиную долю семейного бюджета воронежцев Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Почти единогласное решение депутатов гордумы и чиновников мэрии о повышении коммунальных тарифов сразу на 10% вызвало негодование среди воронежцев. В четверг они создали на change.org петицию против такой инициативы. Инициатор ее создания считает недопустимым повышать плату за коммуналку в такое непростое для людей время:

- Во времена короновируса, я считаю, население заслуживает поддержки, а не дополнительного угнетения. Согласно проекту администрации Воронежа, предложено поднять платежи за ЖКХ на 10% в 2022 году. Куда ещё выше? У людей и так по ползарплаты уходит на оплату коммунальных услуг зимой.

Авторы обращения призывают сдержать рост тарифов в пределах официальной инфляции – 3-4%. За сутки ее подписали более 1300 человек.

Напомним, после решения Гордумы инициативу должен поддержать губернатор. Напомним, в 2020 году глава региона выступил против резкого роста платы.