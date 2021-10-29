Воронежцам рассказали, как они могут вызвать волонтеров для помощи от «ковида»

Волонтерам можно звонить круглосуточно. Фото: предоставлено управлением по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

В Воронеже в связи с ухудшением ситуации с пандемией коронавируса (каждый день фиксируются очередные рекорды по заболевшим, число умерших за сутки колеблется от 48 до 73) активизировались волонтеры в рамках акции #МыВместе. Они доставляют медиков до больных для оказания помощи на дому. А также работают в медицинских учреждениях – принимают звонки в колл-центрах и заполняют документацию.

На данный момент в Воронеже работают 100 автоволонтеров, ежедневно на выезд выезжают 15- 20 машин. Добровольцы помогают врачам в десяти поликлиниках и двух больницах. 30 студентов-медиков отвечают на звонки на горячей линии областного департамента здравоохранения.

Каждый их желающих может стать волонтером акции #МыВместе. Для этого нужно зарегистроваться на сайте мывместе.рф.

Если же вам самим нужна помощь, набирайте номер единой «горячей линии» акции #МыВместе — 8 800 200-34-11 (круглосуточно).