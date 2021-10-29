Двое взрослых и двухлетний малыш пострадали в ДТП в Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В четверг около 13.30 на пересечении улиц Ленинская и Павловского в Борисоглебске Воронежской области столкнулись «Лада Приора» и «Лада Калина». Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, 57-летний водитель первого автомобиля двигался по второстепенной дороге, выезжая на перекресток, он не предоставил преимущество «Калине», которая ехала по главной дороге.

В результате столкновения «Лада Приора» опрокинулась, вылетев на обочину. В салоне машины кроме водителя находились 45-летняя местная жительница и 2-летний ребенок. Оба пассажира получили травмы.

Во второй машине пострадала 59-летняя пассажирка. Всех троих госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка, полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.