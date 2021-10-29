В Воронежской области ковид обновил суточный рекорд по заразившимся: заболели еще 776 человек

Утром 29 октября региональный оперштаб озвучил свежую статистику по заболеваемости коронавирусом в Воронежской области. Снова обновлен рекорд по суточному приросту заразившихся. За минувший день положительные тесты получили 776 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 обнаружили у 152 657 жителей региона.

К сожалению, смертность у нового штамма очень высокая, за минувшие сутки от осложнений ковида скончались 68 пациентов. Всего с начала наблюдений в регионе зафиксировано 7 075 смертельных случаев от последствий коронавируса.

Выздоровление идет более медленными темпами: за вчерашний день выписали с больничного 168 пациентов. Всего смогли побороть ковид 118 747 воронежцев.