Воронежец завоевал серебро первенства мира по пауэрлифтингу

Евгений Курьянов был близок к золоту, но все же остался вторым. Фото: cspsk-vrn.ru

Евгений Курьянов стал вторым на первенстве мира по пауэрлифтингу в классическом жиме, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Первенство мира по пауэрлифтингу проходит в Литве. Евгений соревновался в классическом жиме среди юниоров — это спортсмены 19-23 лет. Кстати, за последние 17 лет Курьянов стал первым воронежцем, который участвовал на турнире такого высокого уровня. Путевку на первенство мира он завоевал в начале февраля на национальном старте в Туле, где, подняв 157,5 кг, занял первое место. А его собственный рекорд на соревнованиях составляет 165 кг.

Были у Евгения все шансы подняться и на пьедестал первенства мира. Вес 155 кг он взял в первой же попытке. Во второй увеличил вес штанги до 162,5 кг. Однако попытку не засчитали. Тоже самое произошло и с третьим подходом атлета. В результате Евгений стал вторым. А на первое место поднялся казахстанский атлет Дмитрий Чебанов, собственный вес которого чуть меньше, чем у Курьянова.

- Евгений мог в принципе лучше выступить, но скорее всего разволновался. Мы рассчитывали на первое место, и во втором подходе он мог на него подняться, но вес ему не покорился. В третьей попытке мнения судей разделились. Двое не засчитали вес, а один засчитал, - рассказал секретарь федерации пауэрлифтинга Воронежской области Сергей Бачыло.