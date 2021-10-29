Воронежский оперштаб обязал работодателей привить от коронавируса работников-иностранцев

Главный санитарный врач расширил перечень подлежащих вакцинации категорий Фото: из архива «КП»

Воронежский оперштаб по борьбе с коронаврирусом расширил список подлежащих вакцинации категорий граждан. Теперь в него входят иностранцы, работающие в сферах, сотрудники которых, согласно постановлению главного санитарного врача, должны иметь прививку. Работодатели обязаны двукратно вакцинировать работников-иностранцев в срок до 30 ноября.

Напомним, постановление об обязательной вакцинации отдельных групп населения главный государственный санитарный врач области Игорь Механтьев подписал 6 октября. Согласно документу, до 30 ноября работодатели перечисленных в нем отраслей производства и организаций должны привить до 80% коллектива.