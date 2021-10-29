В Воронеже трое мужчин могут сесть на восемь лет каждый за шесть фальшивых купюр

За расплату фальшивыми деньгами можно сесть надолго. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Полицейские передали в Советский районный суд уголовное дело трех жителей Семилукского района в возрасте от 25 и 34 лет. Их обвиняют в сбыте поддельных денежных купюр.

По данным следствия, в декабре 2020 года эти трое мужчин расплатились шестью пятитысячными фальшивыми купюрами в шести торговых павильонах Семилук и Воронежа. Продавцы не смогли обнаружить подделку и отдали сдачу, которая составляла в каждом случае более четырех тысяч рублей. Деньги аферисты делили между собой.

- Вскоре преступников задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД. В отношении них возбудили уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Каждому из троих грозит до восьми лет лишения свободы, - сообщили в региональному ГУ МВД.