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Общество29 октября 2021 11:00

В Воронежской области темпы вакцинации от ковида снизились: прививку сделали 16,9 тысяч человек

Сутками ранее их было 23,5 тысячи
Олег КУЗНЕЦОВ
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На утро 29 октября прививку в Воронежской области сделали на 6,5 тысяч человек меньше, чем сутками ранее.

На утро 29 октября прививку в Воронежской области сделали на 6,5 тысяч человек меньше, чем сутками ранее.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

За последние сутки темпы вакцинации от ковида снизились. К утру пятницы, 29 октября, получили уколы вакцины 16 916 человек. 11 212 из них сделали первую часть прививки, остальные 5 704 – вторую. Для сравнения: на утро 28 октября новых вакцинированных было 23 554.

Всего привитых жителей Воронежской области стало 931 300. Обе части вакцины получили 800 374 человека. До 1,5 миллионов (цифры, по мнению специалистов, позволяющей рассчитывать на получение коллективного иммунитета от ковида) пока еще далеко.

Продолжает расти ударными темпами число людей, прошедших ревакцинацию. Их в Воронежской области на утро 29 октября стало уже 84 538 (сутки назад было 81 925).