В больницах Воронежской области проходит лечение 7 181 ковид-пациент

Фото Ивана Макеева Фото: из архива «КП»

Воронежские медучреждения продолжают наращивать коечный фонд для борьбы с коронавирусом. По данным департамента здравоохранения Воронежской области, на утро 29 октября в регионе развернули 8226 коек для лечения пациентов с ковидом. Напомним, стационарную помощь больным с тяжелым течением болезни и осложнениями оказывают в 57 медицинских учреждениях и двух учреждениях соцзащиты.

- Развертывание дополнительных коек связано с ростом числа заболевших, среди которых отмечается тенденция к развитию осложнений и более тяжелому течению заболевания, - отмечают в ведомстве. - По состоянию на 09:00 29 октября в стационарах находится 7 181 заболевший.