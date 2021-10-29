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Общество29 октября 2021 10:43

В Воронежском госуниверситете во время локдауна объявили недельные каникулы

По схожей схеме решили поступить и в опорном университете
Юрий КОЗЛОВ
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У студентов ВГУ - внеплановые каникулы.

У студентов ВГУ - внеплановые каникулы.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Студенты ВГУ будут отдыхать с 1 по 6 ноября. Соответствующий приказ подписал ректор университета Дмитрий Ендовицкий.

- Занятия, приходящиеся на нерабочие для преподавателей дни – с 1 по 3 ноября включительно, а также 6 ноября, переносятся, - сообщили в пресс-службе ВГУ. - Эти пары проведут в удобное для студентов и педагогов время. 4 и 5 ноября занятий также не будет из-за выходных дней.

Примерно такое же решение приняли в Воронежском опорном университете (ВГТУ). Там с 1 по 3 ноября объявили днями самостоятельной работы студентов. А дни с 4 по 7 ноября полноценными выходными.

В остальных ведущих вузах Воронежа занятия до 7 ноября будут вести, как и планировали раньше. То есть, в рабочие для всей страны дни на «дистанте». А в праздничные, естественно, все будут отдыхать.