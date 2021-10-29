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Происшествия29 октября 2021 10:21

Под Воронежем 35-летний пешеход погиб под колесами «УАЗа»

Трагедия произошла в селе Орлово
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Полицейские выясняют обсоятельства аварии

Полицейские выясняют обсоятельства аварии

Фото: из архива «КП»

Смертельное ДТП произошло в 20.10 в селе Орлово Новоусманского района Воронежской области. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, 37-летний водитель на автомобиле «УАЗ Патриот» ехал по улице Ленина и сбил 35-летнего местного жителя. Мужчина переходил дорогу. От полученных травм пешеход скончался на месте до приезда врачей. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства трагедии.

По данным полиции, за минувшие сутки на дорогах области произошло 122 ДТП.

В семи авариях пострадали девять человек. Один погиб.