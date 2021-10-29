Под Воронежем 35-летний пешеход погиб под колесами «УАЗа»

Полицейские выясняют обсоятельства аварии Фото: из архива «КП»

Смертельное ДТП произошло в 20.10 в селе Орлово Новоусманского района Воронежской области. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, 37-летний водитель на автомобиле «УАЗ Патриот» ехал по улице Ленина и сбил 35-летнего местного жителя. Мужчина переходил дорогу. От полученных травм пешеход скончался на месте до приезда врачей. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства трагедии.

По данным полиции, за минувшие сутки на дорогах области произошло 122 ДТП.

В семи авариях пострадали девять человек. Один погиб.