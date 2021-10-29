Воронежский «Факел» сыграет на выезде с московским «Велесом» без зрителей

Теперь "Факел" проведет при пустых трибунах и матч на выезде. Фото: с сайта ФК "Факел"

Матч 20 тура московского «Велеса» с «Факелом» пройдет при пустых трибунах. Причина – в ухудшении ситуации с пандемией коронавируса в столице. По распоряжению министра физической культуры и спорта Московской области с 28 октября без зрителей будут проводить все спортивные мероприятия.

Поболеть за «Факел» можно будет, посмотрев трансляцию игры на Яндекс.Спорт.

Напомним, «Факел» провел без зрителей уже четыре домашних матча. И потерпел в них два поражения, хотя до этого не проигрывал на родном стадионе год. Игроки и тренеры признаются, что им не хватает поддержки болельщиков.