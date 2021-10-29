Эксперты РФС признали, что удаление игрока воронежского «Факела» было несправедливым

Желтая карточка Алихану Шаваеву, превратившаяся в красную, была несправедливой. Фото: с сайта ФК "Факел"

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела апелляцию «Факела» на вторую желтую карточку полузащитника Алихана Шаваева. Вердикт: арбитр в матче с «Олимпом-Долгопрудный», который воронежцы проводили на выезде, ошибочно вынес еще одно предупреждение и удалил игрока на 43-й минуте.

– Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Факела» совершает естественное движение, беговой шаг, случайно наступает на ногу соперника, не имея умысла и не имея возможности избежать контакта, – говорится на официальном сайте РФС.

Жаль только, что Шаваеву это принесет разве что моральное удовлетворение, дисквалификацию он уже отбыл. Тот матч «Факел», напомним, проиграл – 0:2.

Напомним, после поражения в кубковом матче с «Нижним Новгородом» генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе заявил о намерении подать апелляцию на решение судьи удалить вратаря Данилу Ермакова. Ошибка арбитра фактически предрешила исход игры, был назначен штрафной, с которого Илья Берковский забил победный гол.