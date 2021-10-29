В Воронеже водитель «Нивы» сбил женщину на «зебре»

Сбитую женщину на скорой отвезли в больницу. Фото: из архива «КП»

В четверг, 28 октября, в 19.20 в Советском районе у дома № 121 по улице Пешестрелецкой случилось ДТП.

54-летний водитель «Нивы», ехавший со стороны Южно-Моравской в направлении улицы Космонавтов, сбил 41-летнюю женщину. Она переходила дорогу по «зебре», светофора в этом месте нет.

- Женщина получила травмы, ее отвезли в больницу. Наши сотрудники выясняют почему водитель вовремя не остановился перед «зеброй» и не пропустил пешехода, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.