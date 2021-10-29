Гребень антициклона принесет в Воронеж на выходных очередное бабье лето

Природа порадует воронежцев поздним бабьим летом. Фото: Евгения ГУСЕВА

Воронежские синоптики дали прогноз погоды на выходные и начало следующей недели. Пока холод нас ожидает только ночью.

- После недолгого действия циклона Воронежская область окажется под влиянием гребня антициклона, приносящего теплые воздушные массы с Атлантики. Так как установится ясная погода, то выхолаживание земли в темное время суток будет более интенсивным, - рассказали в Воронежском гидрометцентре. – Поэтому в ближайшие ночи ожидаем морозы до -2 градусов, местами по области до -4. В начале следующей недели в темное время суток температура повысится до нуля и выше. А в ближайшие четыре дня для конца октября тепло – столбик термометра будет колебаться от +12 до 13 градусов. Такая погода продлится, как минимум, до 4 ноября. Потом ожидаем небольшое похолодание, затем температура вновь поднимется. До 10 ноября прогнозируем аномальное теплую для этого времени года погоду и минимум осадков.

В ночь на субботу, 30 октября, вместо западного ветра подует юго-западный. При ясной погоде будет мороз до -2 градусов. Днем солнце выглянет сквозь тучи. Температура поднимется до +11.

В воскресенье, 31 октября, на луну будут набегать облака. Снова метеорологи прогнозируют легкий мороз до -1 градуса. Днем опять солнце иногда будет скрываться за тучами. Потеплеет до +12.

В ночь на понедельник, 1 ноября, ветер сменится на южный. Снова переменная облачность на этот раз при нуле градусов. Днем солнце будет показываться из-за туч. Столбик термометра поднимется до +12.

Во вторник, 2 ноября, ночью подует уже юго-восточный ветер. Он принесет с собой довольно теплую для темного времени суток погоду - +3 градуса. Снова луна будет то скрываться за тучами, то опять показываться. Днем при переменной облачности потеплеет до +13.