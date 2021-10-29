Почти 4 тысячи воронежцев получили разъяснения по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ

Эпидемиологи рассказали, что за консультациями и разъяснениями на «горячую линию» управления Роспотребнадзора по гриппу и ОРВИ позвонили 3932 жителя Воронежской области. Напомним, мероприятие проходило с 5 по 15 октября.

- В первую очередь граждан интересовали вопросы, касающиеся эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ; где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками, - рассказали в управлении.

Волновали воронежцев и другие вопросы. Например, касающиеся ограничений в образовательных и прочих организациях при осложнении эпидобстановки; о клинике гриппа и ОРВИ, лабораторной диагностике этих инфекций; правилах использования медицинских масок; вопросах соблюдения температурного режима в помещениях.