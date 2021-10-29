В Воронеже создают дорожную карту хорошего настроения

Фото предоставлено управой Ленинского района

Дорожной картой хорошего настроения называют в управе Ленинского района пешеходный маршрут между общественными пространствами, объектами истории и культуры и ставшими популярными арт-объектами.

- Один из них совсем недавно установили местные предприниматели на пересечении улиц Фридриха Энгельса и Свободы, - рассказали в управе района. - Композиция представляет собой огромный, в рост человека, зонт и два чемодана, рядом с которыми расположен вентиляционный люк. Он функционален: при желании сделать фото в стиле Мэрилин Монро, девушкам достаточно стать на него…

Арт-объект выполнен из металла, а зонт украшен витражом в виде бабочек. Вечером он подсвечивается. Горожанам сразу полюбилась новинка, многие начали специально приходить сюда, чтобы полюбоваться красотой, понять себе настроение и сделать фото на память.

- Мы работаем неподалеку, проходим здесь часто. Были приятно удивлены появлению в Ленинском районе еще одного великолепного места для селфи. Планируем сделать серию снимков в разные времена года, - делятся впечатлениями подруги Светлана и Оксана.

Кроме зонтика в центральной части района есть такие чудесные места для прогулок и фото, как Ворошиловский бульвар, «Зеленое сердце города», музей «Петровские корабли», Литературный некрополь, и другие.

А выходные – самое время для прогулки!