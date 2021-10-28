Воронежская скалолазка выиграла первенство России

Яна Гульстен. Фото предоставлено спортсменкой.

В Калининграде финишировало первенство России по скалолазанию. Золотую медаль в боулдеринге среди юниорок завоевала Яна Гульстен из Воронежа. Это уже вторая победа Яны на главном молодежном старте станы – первая была в 2015-м году в лазании на скорость.

После финалов Яна специально для читателей «КП» поделилась эмоциями по итогам минувших соревнований.

- Соревнования в Калининграде, учитывая все сложившиеся обстоятельства, прошли на достойном уровне. В первую же очередь хочу отметить проделанную работу главных организаторов. Провести старты у всех групп во всех запланированных видах за три дня... Звучит невыполнимо. Но все провели на высоком уровне. А на счет меня, то я заняла то место, которое и планировали с тренером. Рада, что получилось настроиться на процесс лазания, не забывая про желаемый результат. Но в целом лазанием не могу сказать, что довольна.

Яна Гульстен. Фото предоставлено спортсменкой.

Трассы квалификации были хорошие, они даже показались не такими уж и сложными, но за час я залезла только четыре из шести. Да, я лезла не на всю силу, я учитывала стертые пальцы и что еще выступать с ними в финале, но все же, думаю, можно было залезть все шесть.

А на финале я уже чувствовала себя бодрее. Ощущала себя в «своей тарелке», делала то, что знаю и умею. Да и трассы были как будто прямо для меня. Но все же думаю, что выступила не на свой уровень. Выиграла соревнования за счет соревновательного опыта. Мне кажется, что в лучшей своей форме я пролезла бы все финальные трассы.

Яна Гульстен (в центре). Фото предоставлено спортсменкой.

В целом я рада, что случилось все именно так, как случилось. На хорошей ноте провела свое последнее первенство России. Без своего тренера Евгении Владимировны и поддержки близких, я бы не выиграла эти старты. Тоже хочу сказать им большое спасибо.