В Воронеже завершилась проверка инцидента с получившим травму на крыше вагона подростком

Образовательное учреждение, в котором обучался юноша, а также органы полиции слабо взаимодействовали с подростками, в результате чего произошла эта трагедия. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Как сообщили «КП» в пресс-службе воронежской транспортной прокуратуры, завершена проверка инцидента с получившим травму на крыше вагона подростком.

Напомним, что 12 июля этого года 16-летний парень залез на крышу вагона, чтобы сделать селфи. В результате он получил удар током, и с ожогами около 30 процентов тела был доставлен в больницу, откуда его выписали лишь через полтора месяца.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, по итогам проверки стало понятно, что образовательное учреждение, в котором обучался юноша, а также органы полиции слабо взаимодействовали с подростками, в результате чего произошла эта трагедия. В свою очередь, структуры АО «РЖД» недостаточно слаженно сотрудничали с мэрией Воронежа и ее подразделениями, а так же с полицией.

В итоге к административной ответственности привлечены все должностные лица, признанные виновными в случившемся. Расследование уголовного дела продолжается, и возможно некоторым из фигурантов еще предстоит судебный процесс.