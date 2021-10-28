Воронежский вуз оштрафовали из-за нарушений по оплате труда

После вмешательства прокуратуры перед всеми бывшими работниками вуза была погашена задолженность. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Воронежская транспортная прокуратура выявила нарушения трудового законодательства в сфере оплаты труда в Воронежском филиале ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени С.О. Макарова».

Выяснилось, что некоторым работникам вуза не производили причитающиеся при увольнении выплаты. Более того, на момент проверки не была произведена компенсация в денежной форме от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки.

Государственной инспекцией труда в Воронежской области вуз признан виновным в совершении административного правонарушения, и назначен штраф в 30 тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры перед всеми бывшими работниками была погашена задолженность.