Воронежский вуз оштрафовали из-за нарушений по оплате труда

После вмешательства прокуратуры перед всеми бывшими работниками вуза была погашена задолженность.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Воронежская транспортная прокуратура выявила нарушения трудового законодательства в сфере оплаты труда в Воронежском филиале ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени С.О. Макарова».
Выяснилось, что некоторым работникам вуза не производили причитающиеся при увольнении выплаты. Более того, на момент проверки не была произведена компенсация в денежной форме от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки.
Государственной инспекцией труда в Воронежской области вуз признан виновным в совершении административного правонарушения, и назначен штраф в 30 тысяч рублей.
После вмешательства прокуратуры перед всеми бывшими работниками была погашена задолженность.