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Общество28 октября 2021 20:16

Воронежский вуз оштрафовали из-за нарушений по оплате труда

В воронежском филиале ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени С.О. Макарова» задерживали причитающиеся по закону выплаты
Алексей СЕРГУНИН
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После вмешательства прокуратуры перед всеми бывшими работниками вуза была погашена задолженность.

После вмешательства прокуратуры перед всеми бывшими работниками вуза была погашена задолженность.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Воронежская транспортная прокуратура выявила нарушения трудового законодательства в сфере оплаты труда в Воронежском филиале ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени С.О. Макарова».

Выяснилось, что некоторым работникам вуза не производили причитающиеся при увольнении выплаты. Более того, на момент проверки не была произведена компенсация в денежной форме от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки.

Государственной инспекцией труда в Воронежской области вуз признан виновным в совершении административного правонарушения, и назначен штраф в 30 тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры перед всеми бывшими работниками была погашена задолженность.