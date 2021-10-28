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Спорт28 октября 2021 18:31

Воронежские тхэквондисты 32 раза поднимались на пьедестал почета

Соревнования прошли в Одинцовском районе Московской области
Алексей СЕРГУНИН
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Общими усилиями 22 воронежских спортсмена (14 взрослых и восемь юниоров) завоевали 32 медали, из которых 12 золотых. Фото ЦСП СК Воронежской области.

Общими усилиями 22 воронежских спортсмена (14 взрослых и восемь юниоров) завоевали 32 медали, из которых 12 золотых. Фото ЦСП СК Воронежской области.

В Одинцовском районе Московской области состоялись первенство и чемпионате страны по тхэквондо МФТ. Общими усилиями 22 воронежских спортсмена (14 взрослых и восемь юниоров) завоевали 32 медали, из которых 12 золотых.

Заслуженный мастер спорта России Лидия Горлищева заняла четыре призовых места в личных дисциплинах. В ее активе одно золото, одно серебро и две бронзы. Кроме того она единственная, кто выступал во всех девяти дисциплинах (личных и командных), и в каждой заняла призовое место.

Мастер спорта Анна Курганская завоевала две золотые медали первенства страны, такой же результат у кандидата в мастера спорта Данилы Хрыпченко.

- В целом выступление нашей команды можно считать очень успешным, - отметил президент федерации тхэквондо МФТ Воронежской области Петрос Микаелян. - Сейчас обновился состав спортсменов, многие юниоры перешли во взрослые категории и подрастают не менее талантливые спортсмены. Выбрав правильный курс, в ближайшее время мы можем вывести команду нашего региона на лидирующие позиции в стране.