Новый тип уличных киосков с QR-кодами показали в мэрии Воронежа

Фото - мэрия Воронежа

Мэрия Воронежа опубликовала фото торговых павильонов нового образца. Киоски с QR-кодами планируют установить в центре города взамен старых НТО, сообщили в горадминистрации 28 октября.

Там пояснили, что дизайн специально разработало управление главного архитектора.

Новые павильоны появятся на центральных и второстепенных улицах. Они будут совмещены с остановками и городскими туалетами. Помимо системы считывания QR-кодов, в киосках также будут предусмотрены кондиционеры и рольставни. В данный момент торговые объекты находятся на этапе приемки.