Перевозчик определил самые популярные у воронежцев городские маршруты

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

АТП-1 проанализировал пассажиропотоки и определил самые популярные у воронежцев маршруты в своем автопарке. Оказалось, что горожане чаще других пользуются автобусами № 10а, № 54, № 37 и № 20. На их долю приходится более 50% общего пассажиропотока компании.

№ 54 (Юго-Западный рынок – ост. Школа (ул. В. Невского) проходит через самые густонаселенные районы города.

№ 10а (ул. Перхоровича – Отрожка) самый длинный магистральный маршрут компании, обеспечивающий транспортное сообщение с наиболее удаленными районами города.

№ 37 (ул. Перхоровича – ул. Антонова-Овсеенко) берет свое начало в Юго-Западном районе и соединяет ключевые магистрали Воронежа: ул. Плехановская и Московский проспект.

№ 20 (ул. Перхоровича – ВАСО) также стартует из Юго-Западного района, после чего проезжает исторический центр города – проспект Революции и через Чернавский мост обеспечивает доступ к Ленинскому проспекту. Завершает свой путь у Воронежского авиазавода.

Анализ популярности маршрутов, по словам исполнительного директора компании Владимира Георгиевского, позволяют контролировать не только выпуск транспортных средств, но и загруженность машин в разные временные отрезки, в том числе вечером.